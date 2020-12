Fed: novo pacote fiscal é ‘inequivocamente benéfico’, diz Mary Daly

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em São Francisco, Mary Daly, disse que o novo pacote fiscal de US$ 900 bilhões, sobre o qual o Congresso americano fechou um acordo bipartidário na noite de domingo, após meses de impasse, vai oferecer um apoio crucial para os americanos e garantir à economia do país uma ponte para superar a crise da covid-19. “Esse apoio é inequivocamente benéfico”, disse Daly em entrevista à emissora CBS, transmitida neste domingo (20).

A expectativa é a Câmara dos Representantes vote o pacote nesta segunda-feira (21). Daly, que no próximo ano passará a votar na reuniões de política monetária do Fed, disse também que os EUA enfrentam desafios de curto prazo com o aumento nos casos de coronavírus, mas ressaltou estar esperançosa de que o mercado de trabalho e a economia de modo geral se recuperam depois que a imunização em massa for atingida.

Na semana passada, os EUA começaram uma campanha de vacinação contra a covid-19, utilizando o imunizante desenvolvido pela americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. Na sexta-feira (18), a agência reguladora de remédios e alimentos dos EUA, a FDA, aprovou também a aplicação emergencial da vacina da Moderna.

Veja também