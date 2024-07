Fed não decidiu sobre reuniões futuras, e isso inclui setembro, diz Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 17:22 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que os dirigentes não debateram sobre reuniões futuras, evitando reforçar ainda mais as expectativas do mercado quanto ao início do corte de juros em setembro próximo. De acordo com ele, as decisões continuarão sendo tomadas a cada reunião

“Não tomamos nenhuma decisão sobre reuniões futuras, e isso inclui a reunião em setembro”, disse Powell, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, para comentar a reunião de hoje do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Ele afirmou que a política do Fed segue bem posicionada para os riscos dos dois lados do mandato. “Os riscos de atingir metas em emprego e inflação continuam a ficar mais equilibrados”, acrescentou.

De acordo com Powell, o ritmo de vagas nos EUA, conforme o relatório payroll, é sólido, mas inferior ao antes visto, em uma sinalizando que as condições do mercado de trabalho continuam “fortes”, mas não “superaquecidas”.

Quanto à inflação, o presidente do BC dos EUA disse que as leituras da inflação no segundo trimestre deram mais confiança para a autoridade sobre o comportamento dos preços no país. Além disso, as expectativas de inflação aparentemente seguem bem ancoradas e mais dados positivos na inflação aumentariam a confiança do Fed quanto ao caminho do índice rumo à meta, de 2% ao ano, acrescentou.