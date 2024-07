Fed multa Silvergate Bank por falhas no processo de monitoramento de lavagem de dinheiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 18:34 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed) multou a Silvergate Corporation e a subsidiária Silvergate Bank em US$ 43 milhões por deficiências nas políticas de monitoramento transações que possam ser classificadas como lavagem de dinheiro.

A ação do conselho do Fed foi coordenada com o Departamento de Proteção Financeira da Califórnia, onde está a sede da instituição. Juntas, as medidas somam US$ 63 milhões em multa.

O Silvergate se notabilizou pela aposta no mercado de criptomoedas. O banco quebrou no ano passado, em meio a uma onda de colapso de instituições bancárias médias nos EUA.