Fed mantém juros inalterados e antecipa cortes em 2024

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve os juros inalterados nesta quarta-feira (13), na faixa de 5,25%-5,50%, e espera reduzi-los a 4,6% em 2024, em função do enfraquecimento da atividade econômica, destacou em comunicado divulgado após a sua reunião de política monetária.

“Os indicadores recentes sugerem uma moderação do crescimento da atividade econômica” desde o terceiro trimestre, apontou o Comitê de Política Monetária do Fed(FOMC) após a reunião, que teve início ontem. Segundo o comunicado, a inflação cedeu no último ano, mas permanece elevada.

A inflação nos Estados Unidos deve diminuir um pouco mais rapidamente do que o esperado, chegando a 2,4% no fim de 2024, mas a meta do Fed, de 2% ao ano, será alcançada apenas em 2026. O banco central também revisou para cima sua previsão de crescimento para 2023, a 2,6% e reduziu a de 2024 para 1,4%.

