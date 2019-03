FED mantém juros básicos dos Estados Unidos inalterados

MILÃO, 21 MAR (ANSA) – O Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, manteve nesta quarta-feira (20) as taxas básicas de juros no país entre 2,25% e 2,50% e previu uma desaceleração do crescimento econômico. Em comunicado, o FED informou que as autoridades do banco projetam que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) irá desacelerar a 2,1% em 2019, contra os 2,3% projetados em dezembro. Os juros não serão elevados até o fim de 2019, principalmente diante de sinais de desaceleração da economia global e de outros fatores de preocupação, como tensões comerciais e o processo do Brexit.

Além disso, a taxa de inflação ficará em 1,8%, menor valor do que os 1,9% previsto anteriormente.

Já a taxa de desemprego está estimada em 3,7%, pouco acima da estimativa do último mês de 2018. “O crescimento econômico desacelerou da sua sólida taxa registrada no quarto trimestre”, afirmou o FED após a reunião de dois dias sobre a política monetária. (ANSA)