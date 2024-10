Fed: inflação está caindo muito e mercado de trabalho esfriou, mas continua forte, diz Goolsbee

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 8:56 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que a inflação está “caindo muito” e que o mercado de trabalho esfriou, mas continua forte, em entrevista ao podcast Odd Lots, da Bloomberg. Na conversa, o dirigente afirmou que vê a inflação dos EUA caminhando em direção à meta de 2% e que o mercado confia na credibilidade do BC americano para cumprir o objetivo.

“O panorama geral é que a inflação está ‘muito baixa’, o desemprego está em um nível com o qual estamos felizes”, citou. Ele disse não considerar apenas “um número”, como o payroll, para fazer análises do mercado de trabalho e da economia. Ainda, de acordo com Goolsbee, não há evidências de que a economia americana esteja superaquecida.

“Os gráficos indicam que os formuladores de políticas têm a visão de que a inflação se moverá em direção à meta”, ressaltou.