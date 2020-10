Fed: indivíduos, Estados e empresas precisam de mais ajuda fiscal, diz Kashkari

O presidente da distrital de Minneapolis do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Neel Kashkari, alertou para o risco de que a crise provocada pelo coronavírus seja agravada pela falta de uma nova rodada de estímulos fiscais. “Indivíduos, Estados e empresas precisam de mais ajuda”, defendeu, durante entrevista à CNBC.

Kashkari argumentou ainda que não faz sentido ter um sistema financeiro que precise de socorro a cada dez anos, citando o exemplo da recessão de 2008/2009 e do choque seguido à bolha de tecnologia no início do século. Para ele, as taxas de juros não são os melhores instrumentos para evitar distorções nos mercados de ações.

