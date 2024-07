Fed/Goolsbee: manter juros restritivos é uma forma de apertar política, conforme inflação cai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 8:32 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, evitou prever os próximos passos de política monetária do BC americano, em entrevista à Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 3. Goolsbee afirmou que há melhora na trajetória da inflação rumo à 2%, mas reiterou que as decisões precisam ser tomadas com base em dados e que há riscos “dos dois lados do mandato”.

“Não quero atar nossas mãos”, disse o dirigente, após ser questionado sobre a possibilidade de cortes de juros no curto prazo. “Se mantivermos juros em nível restritivo conforme a inflação recua, já é uma forma de apertar a política monetária. Mas precisamos tomar essa decisão a cada reunião, e não de forma automática.”

Goolsbee defendeu que não há razão para mover os juros neste momento. Na visão dele, a única razão para voltar a elevar juros seria o aparecimento de sinais de que a inflação não está no caminho para atingir a meta de 2% do BC americano, enquanto cortes devem exigir uma deterioração significativa da economia ou do emprego.

Para o dirigente, a taxa de desemprego e outros indicadores do mercado de trabalho apontam uma desaceleração, mas seguem em nível robusto. Já a inflação está se recuperando, com várias leituras recentes comprovando o processo de desinflação após o salto inesperado em janeiro.

Goolsbee comentou ainda que coloca mais ênfase nos dados obtidos pelo relatório de empregos (payroll) e indicadores de preços dos EUA. O dirigente não vota nas decisões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).