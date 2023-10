Fed está muito focado em restaurar a estabilidade de preços, reitera Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 14:01 Compartilhe

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou nesta segunda-feira, 2, o foco da instituição em estabilizar a inflação nos Estados Unidos. “A estabilidade de preços é um alicerce fundamental da economia”, afirmou, em evento com integrantes da sociedade civil na Pensilvânia.

Powell acrescentou que o Fed busca garantir um “período sustentável” de mercado de trabalho forte.

De acordo com ele, quanto melhores estiverem as condições do emprego no país, um segmento cada vez maior da população consegue obter ganhos salariais. “Mas também está claro que precisamos de estabilidade de preços”, disse.

