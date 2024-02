Fed está atento a riscos para bancos por mercado imobiliário comercial nos EUA, diz dirigente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/02/2024 - 13:48 Para compartilhar:

O vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, afirmou nesta sexta-feira, 16, que as autoridades regulatórias estão atentas aos riscos que bancos americanos enfrentam devido ao estresse no mercado imobiliário comercial (CRE, na sigla em inglês). Em discurso na Universidade de Columbia, em Nova York, o dirigente disse que a menor demanda por escritório pressionou a valuation de muitas empresas do setor.

Segundo ele, os supervisores estão monitorando como os bancos mensuram esses riscos, quais passos as instituições financeiras tomam para mitigá-los e como essas vulnerabilidades estão sendo reportadas.

Barr disse que o Fed observa também se os bancos estão adotando provisões adequadas e se têm colchões de capital suficiente para lidar com potenciais perdas.

