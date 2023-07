Fed eleva juros dos EUA em 0,25 ponto percentual

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 20:01 Compartilhe

NOVA YORK, 26 JUL (ANSA) – O Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, elevou nesta quarta-feira (26) a taxa de juros do país em 0,25 ponto percentual, em mais uma medida para tentar combater a inflação.

A decisão está em linha com as estimativas do mercado e faz a faixa passar de 5,25% a 5,50%, no maior nível das taxas desde 2001.

“Temos que manter as taxas altas por algum tempo”, declarou o presidente do Fed, Jerome Powell, descrevendo a política monetária como “restritiva” e observando como o núcleo da inflação ainda é alto.

Em comunicado, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Fed, reforçou que os indicados recentes sugerem que a atividade econômica do país está crescendo moderadamente.

No término da reunião de dois dias do banco central também foi divulgado que a inflação continua alta e o Fed não descarta novos aumentos de juros, tendo em vista que está “preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado”, caso surjam riscos. (ANSA).

