AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/03/2023 - 17:32 Compartilhe

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, celebraram neste domingo (19) a compra do banco Credit Suisse pelo maior banco suíço, o UBS.







“Estamos satisfeitos com os anúncios feitos hoje pelas autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira”, disseram em comunicado conjunto as duas autoridades, no qual indicaram que haviam “apoiado” a operação.

juj/fjb/ll/llu/ic

CREDIT SUISSE GROUP

UBS GROUP AG

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias