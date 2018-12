‘Fed é o único problema da economia americana’, afirma Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o único problema da economia americana é o Federal Reserve (Fed), reiterando suas críticas à política monetária do banco central americano.

“O único problema da nossa economia é o Fed. Eles não têm uma ideia do mercado, não necessariamente entendem as guerras comerciais ou a fortaleza do dólar”, tuitou Trump.

Apesar das críticas reiteradas do presidente americano, o Fed subiu na semana passada as taxas de juros de referência, um movimento que sacudiu os mercados, que operam em baixa.

Para Trump, os bons indicadores econômicos representam as principais conquistas de seu mandato. Suas críticas ao Fed romperam a tradição de independência entre o governo e o emissor americano. No fim de semana, CNN e Bloomberg indicaram que o presidente americano poderia estar pensando em demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, versão desmentida pelo governo.