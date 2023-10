Fed diz que é crucial que bancos invistam para evitar ataques cibernéticos e responder a eles

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 14:57 Compartilhe

Vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr afirmou nesta quinta-feira, 5, ser crucial que bancos invistam para evitar ataques cibernéticos e também lidar com o quadro caso alguma ameaça desse tipo de materialize. Ele participou de conversa com foco no tema, durante evento do Fed de Cleveland.

Integrante do conselho do Fed com direito a voto nas decisões de juros, Barr não tratou de política monetária.

Na conversa, ele disse que autoridades precisam trabalhar em conjunto com o setor privado, para evitar ameaças cibernéticas. Segundo o dirigente, é crucial garantir sistemas “robustos” para enfrentar esses riscos e também que os agentes façam muitos testes, a fim de detectar e reparar lacunas.

Barr mencionou o fato de que as tecnologias mudam, o que traz oportunidades e também desafios. Em específico, ele disse que a inteligência artificial (IA) generativa “pode ser muito importante em muitos aspectos da economia”, mas também pode dar margem a uma “guerra”, com pessoas usando essa tecnologia para cometer crimes cibernéticos, enquanto outras a usam para tentar impedir esses delitos.

