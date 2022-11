FED deverá manter juros em nível elevado em 2023 e 2024, diz Bullard

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2022 - 15:02 Compartilhe

O presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, James Bullard, afirmou nesta segunda-feira, 28, que a autoridade deverá manter os juros em um nível elevado em 2023 e 2024, e que acredita que chegar na taxa terminal de juros o mais rápido possível é o melhor.

Em entrevista ao Market Watch, o dirigente apontou que ainda há algum caminho no aperto monetário para colocar a política em nível restritivo, e que o processo de quantitative tightening é útil no combate à inflação. Segundo Bullard, as menores expectativas dos consumidores de inflação em longo prazo mostram a confiança no Fed.

Na visão do presidente, o mercado de trabalho dos Estados Unidos permanece extremamente forte, uma vez que a taxa de desemprego de 3,7% é historicamente baixa, o que “dá espaço para buscar reduzir a inflação”. Para Bullard, uma recessão na economia americana ainda pode ser evitada, e seu cenário base é de crescimento reduzido.

