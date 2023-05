Fed deve ultrapassar nível de 5% nos juros e depois talvez dar uma pausa

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 9:25 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – O Federal Reserve inicia nesta terça-feira reunião de política monetária que deve levar sua taxa de juros ao nível mais alto em quase 16 anos, atingindo um potencial platô que testará a economia de uma maneira nunca vista desde o início da crise financeira em 2007.

Esta será a segunda reunião do Fed após a falência de um grande banco norte-americano, com a aquisição do First Republic Bank pelo JPMorgan na segunda-feira marcando a mais recente evidência de que o histórico rápido aumento dos juros pelo banco central está sendo sentido no sistema financeiro e potencialmente fora dele.

Os bancos centrais globais estão agora avançando em direção a um possível ponto de parada para altas de juros depois de apertar agressivamente as condições de crédito para conter o pior surto de inflação em 40 anos. A reunião do Fed será seguida de aumentos de juros esperados pelo Banco Central Europeu na quinta-feira e pelo Banco da Inglaterra na próxima semana.

Mas o Fed está mais adiantado no processo e pode sinalizar que o aumento dos juros desta semana é o último, pelo menos por enquanto. Uma pausa pode dar tempo para ver como a economia se ajusta a custos de empréstimos mais altos e condições bancárias mais difíceis, e se a inflação cai.

Muito permanece incerto. A economia está mostrando sinais de força contínua, bem como sinais de desaceleração. A inflação tem diminuído, gradualmente, com o índice de preços que o Fed monitora ainda em mais que o dobro da meta de 2% do banco central.

Os empréstimos bancários se estabilizaram após queda de aproximadamente 1,7% em meados de março, depois das falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, mas uma pesquisa sobre empréstimos a ser apresentada na reunião desta semana deve sinalizar condições mais rígidas à frente.

Dadas as tensões, “nosso cenário base continua sendo que a alta de maio será a última deste ciclo, já que a economia responde ao aperto até o momento”, disse Matthew Luzzetti, economista-chefe do Deutsche Bank para os Estados Unidos.

O Fed anunciará sua decisão de política monetária às 15h (horário de Brasília) na quarta-feira. Powell dará coletiva de imprensa meia hora depois.

O movimento esperado na quarta-feira será o 10º aumento consecutivo da taxa desde março de 2022, um aperto que levará visto os juros a um aumento total de 5 pontos percentuais – uma média de meio ponto percentual em cada reunião.

O aumento esperado de 0,25 ponto percentual na quarta-feira colocará a taxa na faixa de 5% a 5,25%.







Esse é o nível que a maioria das autoridades do Fed em dezembro passado e em março disseram que achavam que seria um ponto de parada adequado, alto o suficiente para continuar desacelerando a inflação sem, eles esperam, causar mais desaceleração na economia – e mais perdas de empregos – do que o necessário.

