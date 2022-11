Fed deve moderar ’em breve’ ritmo de aumento dos juros, diz vice-presidente

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2022 - 18:51 Compartilhe

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) dever moderar “em breve” o ritmo de altas das taxas básicas de juros para combater a inflação, disse nesta segunda-feira (14) sua vice-presidente, Lael Brainard.

“Penso que será apropriado ir em breve para um ritmo mais lento” do aumento das taxas básicas de juros, disse Brainard em uma entrevista à agência Bloomberg. De qualquer forma, afirmou, não se trata de acabar com os aumentos dos juros: “ainda temos trabalho a fazer com os aumentos das taxas” de juros.

O Índice de Preços ao Consumo (CPI) para outubro, divulgado na semana passada nos Estados Unidos, teve seu menor aumento em 12 meses desde janeiro, a 7,7%.

Este dado alimentou a expectativa de que a pressão sobre os preços comece a ceder. Os mercados receberam positivamente o dado, pois poderia abrir a porta para uma moderação por parte do Fed.

O banco central americano elevou sua taxa básica de juros seis vezes este ano, tentando esfriar a economia, e muitos, incluindo dirigentes do organismo, defendem aumentos menores nos próximos meses.

O aumento das taxas de juros eleva o custo do dinheiro e tende a moderar o consumo e os investimentos, reduzindo a pressão sobre os preços.

