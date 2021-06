Fed de NY toma US$ 756 bi em repo reversas e renova recorde

A distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tomou US$ 755,8 bilhões em operações reversas de compras (repo reversas), renovando recorde histórico um dia após a autoridade monetária elevar a taxa de juros desse instrumento de 0% a 0,05%. O volume de recursos movimentados representa um aumento de 45% em relação a ontem, antes do aumento do juro.

Segundo a regional, 68 participantes – entre bancos e outras instituições financeiras – participaram do programa.

Conforme mostrou reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), nas últimas semanas, a demanda por essas operações disparou, enquanto o mercado busca aliviar o excesso de liquidez no sistema.

