Fed de Kansas City anuncia aposentadoria da presidente Esther George para janeiro

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City anunciou, nesta quarta-feira, 25, a aposentadoria da presidente e CEO Esther George a partir de janeiro de 2023. A dirigente atua no cargo desde outubro de 2022 e completou 40 anos de serviços no último mês de abril.

O conselho de diretores do Kansas City formou um comitê com diretores das classes B e C para iniciar uma busca “ampla, diversa e altamente qualificada” para o sucessor de George, segundo comunicado.





Neste ano, a presidente possui direito ao voto nas reuniões monetárias do Fed.