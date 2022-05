Fed de Dallas nomeia funcionária do Fed de NY como nova presidente

(Reuters) – O Federal Reserve de Dallas nomeou nesta quarta-feira Lorie Logan como sua próxima presidente, preenchendo uma vaga vazia desde o final do ano passado, quando Robert Kaplan renunciou à chefia do banco após um escândalo sobre a ética de seus investimentos pessoais durante a crise da pandemia.





Logan –que como chefe de operações de mercado do Fed de Nova York atualmente supervisiona a implementação das políticas de juros do banco central e operações de balanço por meio da Conta do Sistema Mercado Aberto (Soma, na sigla em inglês) do comitê de definição de política monetária– começará seu trabalho em 22 de agosto, disse o Fed de Dallas em um comunicado, a tempo da reunião do banco central norte-americano de 20 a 21 de setembro.

(Por Ann Saphir)