Reuters - 01/12/2022 - 16:40

(Reuters) – O conselho administrativo do Federal Reserve de Chicago contratou Austan Goolsbee, economista da Booth School of Business da Universidade de Chicago e ex-assessor econômico da Casa Branca, para liderar o banco quando o presidente de longa data Charles Evans sair do cargo em janeiro sob regras de aposentadoria compulsória por idade.

(Por Ann Saphir)

