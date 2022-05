Fed: Bostic não vê aumento de 75 PB nos juros como cenário mais provável

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que um aumento de 75 pontos-base nos juros em uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) não é o cenário mais provável, mas evitou descartar qualquer cenário. “Tudo está sob a mesa”, disse, em entrevista ao Yahoo News.





Bostic reiterou que apoia “dois, talvez três” aumentos na taxa básica nos próximos meses, antes de uma possível pausa para reavaliar como a economia responderá ao processo. Na visão dele, o nível neutro dos juros nos Estados Unidos está entre 2% e 2,5%.

O dirigente reforçou que o Fed fará o que for necessário para controlar a inflação e trabalhar para assegurar um pouso suave, isto é, aperto monetário com impacto limitado na economia. De qualquer forma, ele avalia que a maior economia do planeta pode acabar tendo aumento no desemprego como resultado. Bostic comentou, ainda, que não tem visto aceleração nas taxas mensais de inflação.