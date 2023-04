Fed: bancos ampliam busca por janela de redesconto e programa emergencial em mais uma semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2023 - 19:09 Compartilhe

Os bancos seguiram ampliando a demanda por liquidez direta no Federal Reserve (Fed), o que ocorreu pela segunda semana seguida, em meio as tensões no setor.

Os dois principais veículos atualmente em vigor mobilizaram juntos US$ 155,2 bilhões na semana encerrada ontem, um avanço em relação ao total de US$ 139,5 bilhões no período anterior.







Os empréstimos no programa emergencial estabelecido na esteira do colapso do SVB avançaram de US$ 74,0 bilhões a US$ 81,327 bilhões. Já o crédito oferecido na mais tradicional janela de redesconto aumentou de US$ 69,9 bilhões para US$ 73,98 bilhões. Mesmo assim, o balanço de ativos do Fed recuou de US$ 8,64 trilhões para US$ 8,612 trilhões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias