O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve, nesta quarta-feira (31), suas taxas de juros de referência inalteradas e afirmou ter feito “mais alguns avanços” em seu combate à inflação.

Os dirigentes do Fed votaram de forma unânime a favor de juros entre 5,25% e 5,50%, anunciou a instituição financeira em um comunicado, no qual acrescentou que estava “atenta aos riscos” da inflação e ao nível do desemprego nos Estados Unidos.

