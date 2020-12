Fed autoriza bancos americanos a retomar recompras de ações, mas impõe limites

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) autorizou nesta sexta-feira, 19, a retomada de recompras de ações por parte de bancos dos Estados Unidos em 2021. A operação, suspensa durante o auge da crise da covid-19 para garantir liquidez e fluxo de empréstimos, contudo, ainda terá limites no próximo ano.

“Para o primeiro trimestre de 2021, tanto o pagamento de dividendos quanto recompras de ações serão limitados a um valor com base na receita do ano anterior. Se um banco não obtiver receita, não poderá pagar dividendos ou fazer recompras”, diz comunicado do Fed emitido no início da noite desta sexta-feira. O pagamentos de dividendos está autorizado em 2020, mas também sob condições.

A mudança regulatória de hoje vem após uma segunda rodada de testes de estresse com instituições financeiras. De acordo com o BC dos EUA, os grandes bancos do país mantêm fortes níveis de capital. “Os testes de estresse de hoje confirmam que os grandes bancos podem continuar emprestando para famílias e empresas, mesmo durante uma virada fortemente adversa na economia”, afirma o vice-presidente de supervisão da autoridade, Randal Quarles, em nota.

