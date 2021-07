Fed/Ata: equipe projetou alta para inflação, mas espera que seja transitória

A equipe de economistas do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) revisou para cima sua projeção para inflação no curto prazo, mas ainda espera que o aumento neste ano seja decorrente de fatores transitórios. A informação consta na ata da mais recente reunião de política monetária da entidade, de 15 e 16 de junho, divulgada nesta quarta, 7.

No mês passado, o Fed elevou de 2,4% para 3,4% sua projeção para a inflação medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês). A expectativa do banco central americano é que as pressões sobre o PCE desacelerem gradualmente.

“O crescimento real do PIB foi projetado para aumentar substancialmente este ano, com um declínio igualmente rápido na taxa de desemprego”, informa a ata. A equipe do Fed continua vendo elevada incerteza na perspectiva econômica, mesmo com o aumento da vacinação e apoio por parte das políticas. Entretanto, espera-se que a atividade econômica no exterior seja retomada no segundo trimestre, com o relaxamento das restrições de distanciamento social no Reino Unido e com a zona do euro dando continuidade à vacinação em massa.

