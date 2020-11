Fed/Ata: atividade econômica se recupera, mas pandemia causou impacto ‘tremendo’

Na última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), os dirigentes avaliaram que a atividade econômica nos Estados Unidos continuou se recuperando, mas que ainda segue abaixo dos níveis de antes da pandemia, segundo ata publicada nesta quarta-feira, 25. A covid-19 causou “tremendo” impacto nos EUA e no mundo, segundo os dirigentes, que apontam que o nível da recuperação dependerá do curso que seguir o vírus.

Segundo a ata do Fed, os dirigentes avaliam que a economia dos EUA segue acomodatícia, em parte refletindo as políticas de apoio a famílias e negócios.

Os dirigentes avaliaram que a atual crise sanitária irá continuar impactando a atividade econômica, a inflação e o emprego no curto prazo, segundo ata divulgada hoje. A médio prazo, segundo eles, a covid-19 oferece “riscos consideráveis” ao panorama econômico.

A demanda mais fraca e a baixa nos preços da energia foram responsáveis por levar a níveis mais fracos a inflação aos consumidores, aponta ao documento.

