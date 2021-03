Fed anuncia que deixará expirar regra que aliviava limite de reserva de bancos

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta sexta-feira que não irá estender a regra temporária que permitia a exclusão dos títulos do Tesouro americano e dos depósitos no próprio Fed do cálculo para a taxa de alavancagem suplementar (SLR, na sigla em inglês) de grandes bancos. A medida, implementada no ano passado com objetivo de fornecer alívio ao setor em meio à pandemia, irá expirar no dia 31 de março.

A SLR funciona como uma norma que estabelece um limite mínimo de reservas de capital que as instituições financeiras devem manter em seu balanço.

Segundo o Fed, devido ao recente aumento das reservas do BC americano e da emissão de Treasuries, será necessário encerrar a suspensão temporária, para evitar o desenvolvimento de tensões no mercado.

A autoridade monetária acrescentou que irá abrir um consulta pública, em breve, com intuito de discutir reformas permanentes na SLR.

