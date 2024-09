Fed ainda não está na meta de inflação, mas está fazendo progresso, afirma dirigente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, reiterou que o BC dos Estados Unidos ainda não está na meta de inflação desejada, mas que está fazendo progresso na redução de preços. “Queremos alcançar ambos os mandatos de estabilidade de preços e emprego máximo”, reforçou, ao participar de evento da Câmara do Comércio de Kansas City no período da tarde desta segunda-feira, 23.

O dirigente, entretanto, concentrou seus comentários no impacto das políticas do BC norte-americano e das mudanças no mercado de trabalho sobre as comunidades dos Estados Unidos, com poucas perspectivas sobre a macroeconomia ou política monetária.