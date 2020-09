FecomercioSP: sobe para 46,7% o número de lojas com estoques adequados

O número de lojas na Grande São Paulo com estoques considerados adequados subiu para 46,7% do total neste mês, após fechar agosto em 44,7%.

Os dados são de pesquisa feita pela FecomercioSP, entidade que representa o setor, e mostram que, apesar da melhora na margem, os estoques do comércio na região metropolitana seguem acima dos níveis de antes da pandemia.

Para 37,7% dos lojistas que participaram da pesquisa, o estoque de seus estabelecimentos está acima do normal. É um porcentual parecido com o registrado no mês passado (37,8%), porém bem acima do patamar de 25% repetido em fevereiro e março, antes do maior choque da pandemia. Um ano atrás, 26,3% das lojas tinha estoques considerados excessivos.

Já o porcentual de lojas que estão com estoques abaixo do normal caiu de 16,8% para 15% na passagem de agosto para setembro. Um ano atrás, 13,5% das lojas estavam nessa situação.

