FecomercioSP: Com alimentos, custo de vida cai 0,21% para classe E e 0,17% para D em agosto

FO custo de vida na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) caiu 0,21% em agosto para as famílias da classe E e 0,17% para as da classe D. Os dados são da pesquisa Custo de Vida por Classe Social (CVCS) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em 12 meses, o índice mostra aumento respectivamente de 2,35% 2,74%.

A diminuição dos preços dos alimentos tem influenciado na redução do custo de vida de famílias de baixa renda. Os itens que mais baratearam foram o feijão, que sofreu redução de 7,9%, além da alcatra e da alface, ambas com 4,5% a menos. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, isso implica numa queda nas despesas familiares de 1,02% da classe D e 1,08% para a classe E.

As demais classes sociais tiveram aumento no custo de vida mensal. Na classe C, a elevação foi de 0,09%. Na B, de 0,23%. E na A, de 0,35%. Em 12 meses, as taxas são de 3,70%, 4,33% e 5,04%, respectivamente.

