Fechamento gradual de bilheterias de Metrô e CPTM começa nesta sexta em SP

O processo de fechamento total das bilheterias do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em São Paulo vai ter início nesta sexta-feira (8). Com isso, será possível observar a redução do horário de funcionamento das bilheterias em algumas estações.

De acordo com o G1, são elas: Belém, da Linha 3- Vermelha do Metrô, e Granja Julieta, da Linha 9- Esmeralda da CPTM. As bilheterias dessas duas estações vão funcionar apenas das 6h às 10h e das 16h às 20h.

Então, a partir da próxima sexta-feira (15), as bilheterias dos locais terão as atividades definitivamente encerradas. O governo de São Paulo tomou a decisão de suspender em definitivo o funcionamento das bilheterias do Metrô e da CPTM até o fim de 2021.

