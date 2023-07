‘Fechamento de um ciclo e inicio de outro’, diz Treyce sobre ‘Favela’, seu novo single

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2023 - 11:50 Compartilhe

Na quinta-feira, dia 13, a cantora Treyce lançou seu mais novo single, intitulado “Favela”, uma versão de “Umbrella”, da Rihanna. A faixa, que marca uma nova etapa em sua carreira, traz consigo uma mensagem poderosa e pessoal, além de ressaltar o empoderamento feminino. A artista também preparou um videoclipe do single, que será lançado nesta sexta-feira (14), às 12h, no Youtube.

A faixa foi produzida em convite da dupla internacional Stargate, além de contar com colaboração do duo de produtores brasileiros Tropkillaz. Juntos, eles fizeram uma releitura única, que traz os traços da original, mas que também representa a identidade artística de Treyce. “‘Favela’ é muito incrível de verdade. Essa música foi feita com pessoas incríveis, muito importantes pra música. Só de eu estar fazendo música com eles já foi uma coisa super especial”, diz a cantora.

A letra de “Favela” transmite uma mensagem de superação e empoderamento. Nos versos, a cantora se mostra determinada a seguir em frente após o fim de um relacionamento, deixando claro que o amor acabou de vez. Ela enfatiza que não adianta o ex-parceiro sofrer, chorar, correr ou tentar se comunicar, pois o tempo deles já passou.

“Me identifiquei muito com a música e com a letra, pois já vivenciei muitas coisas que canto e, também sei que muitas mulheres já passaram um pouco pelo que a música fala. Ela é o fechamento de um ciclo e o início de outro”, declara Treyce.

Para o videoclipe, a artista trouxe uma estética inspirada nos anos 2000. A produção dirigida por Gringa Filmes, foi gravada no Rio de Janeiro, trazendo um pouco do clima dos bailes de favela, retratado na canção.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias