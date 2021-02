Fechamento da 35ª Rodada deixam Coritiba muito perto da Série B 2021 Equipe do Alto da Glória tem nove pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento sendo que tem somente 12 em disputa

A situação que já estava ruim para o Coritiba pensando na briga para escapar do rebaixamento se tornou dramática com as partidas do meio de semana que fecharam a 35ª Rodada do Campeonato Brasileiro.

>A agoniante luta do Coritiba para escapar da degola

Com os resultados positivos de Fortaleza (14°) e Sport (15° colocado), ambas as equipes se colocaram em condição de “inalcançáveis” para a equipe do Alto da Glória. Isso porque, tendo 41 pontos, os dois times ficaram a 13 unidades do Coxa Branca que tem somente 12 unidades para disputar já tendo conquistado 28 até então.

Assim, a única chance do Coritiba não disputar novamente a Série B no segundo semestre de 2021 seria chegar ao 16° posto, local atualmente ocupado pelo Bahia que tem 37 unidades, seis a mais do que o Alviverde.

O panorama para que o time dirigido pelo técnico Gustavo Morínigo chegue ao objetivo não é nada simples. Não contando com os chamados “confrontos diretos”, todos os oponentes a serem enfrentados vivem a briga por vaga em competições continentais: Santos, Coritiba, Ceará e Atlético-GO, respectivamente.

O primeiro dos jogos em questão acontecerá no próximo sábado (13) às 19h (de Brasília) na Vila Belmiro.

