Fechada para carros, 23 de Maio vira circuito de foliões no domingo de carnaval

Pela primeira vez, via que liga a zona sul ao Centro da capital vai ser palco da folia; bloqueios serão entre o Complexo Viário Jorge Saad e a Praça da Bandeira, de domingo a terça-feira

A Avenida 23 de Maio está interditada para carros neste domingo de carnaval, 11, e vai permanecer na segunda-feira, 12, e terça-feira, 13. Pela primeira vez, a via que liga a zona sul ao Centro da capital vai ser palco da folia dos blocos carnavalesco. Os bloqueios serão entre o Complexo Viário Jorge Saad e a Praça da Bandeira, sempre das 6h às 22h.

A folia da 23 de Maio começa no final da manhã deste domingo, com o bloco “Domingo Ela Não Vai”, que tem concentração no Viaduto Santa Generosa. Do mesmo local partirá o bloco “Chá Rouge”. Do Viaduto Tutóia, no bairro do Paraíso, sairá o bloco “Vou de Táxi”.

A inclusão da 23 de Maio foi uma das uma das principais mudanças deste ano no circuito de carnaval de rua da capital. Pelo local devem passar nove blocos de grande porte, como o Chá Rouge, da banda Rouge, e o Bloco Largadinho, da cantora Claudia Leitte, nos dias 11, 12, 13 e 17 de fevereiro.

Cada dia deve atrair pelo menos 500 mil participantes. “Ela oferece segurança, conforto, funcionalidade, até para a assistência aos foliões, com ambulância, policiamento, carga, descarga e uma área bastante confortável também”, justificou o prefeito João Doria. “É uma novidade boa, positiva e eu tenho certeza que vai dar certo”, diz ele.

Doria não vai, porém, acompanhar o auge do carnaval de rua paulistano. Depois de ver o desfile das escolas de samba do grupo especial no Anhembi, ele passará a segunda-feira de carnaval no Rio, a convite do prefeito Marcelo Crivella (PRB), e no dia seguinte embarcará para Salvador, onde estará acompanhado do prefeito local ACM Neto (DEM). “São os três maiores carnavais do País (já incluindo São Paulo). E ainda tem o carnaval do Recife, mas, como eu não recebi convite do Recife, fico limitado ao Rio e a Salvador.”