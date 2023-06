Febre maculosa: fazenda transfere show de Gusttavo Lima para shopping de Campinas após surto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 22:48 Compartilhe

A Fazenda Santa Margarida, de Campinas, interior do Estado, definiu nesta quinta-feira, 15, que o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que estava previsto para acontecer no local, no dia 21 de julho, será transferido para o Shopping Parque Dom Pedro, na mesma cidade.

A mudança de endereço foi motivada porque a fazenda, localizada no distrito de Joaquim Egídio (região leste de Campinas), foi interditada depois que quatro pessoas morreram por febre maculosa recentemente após frequentar uma festa no local no dia 27 de maio.

Segundo o comunicado da Fazenda Santa Margarida, a apresentação musical vai ser mantida para 21 de julho, data original do evento, às 20h. A nota ressalta que a venda de ingressos continuará “nas mesmas condições” anteriores à interdição, e que todas as entradas já vendidas estão validas para o novo espaço.

Na terça-feira, 13, a prefeitura de Campinas proibiu o espaço de sediar outros eventos sob a suspeita de o local ser o foco de um surto de febre maculosa que já vitimou quatro pessoas, entre elas uma adolescente de 16 anos. Todas as vítimas estiveram no mesmo evento, a Feijoada do Rosa, no dia 27 de maio.

Uma semana depois, a casa de eventos sediou o show do cantor Seu Jorge, no dia 3 de junho. Após a identificação do surto, a recomendação é que todos os que estiveram no local nas duas datas procurem um médico se começarem a sentir sintomas da doença.

No momento, duas mulheres que estiveram na Fazenda Santa Margarida, uma de 40 anos e que frequentou a festa do dia 27 de maio, e outra de 38, que foi ao show do Seu Jorge no dia 3 de junho, estão internadas. As causas do adoecimento das suas pacientes ainda estão sendo investigadas.

A fazenda diz que atende às determinações da prefeitura de Campinas em relação às medidas adotadas para identificar eventuais novos casos entre os frequentadores e prevenir futuras ocorrências.

No comunicado, a casa de eventos diz ainda que a documentação do espaço está em “conformidade com todos os requisitos legais”, e que a equipe continua em contato com o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) da Prefeitura de Campinas para adotar medidas de prevenção contra a febre maculosa.

Casos

– Mulher de 36 anos, de São Paulo. Morreu dia 8 de junho – caso confirmado;

– Homem de 42, de Jundiaí. Morreu dia 8 de junho – confirmado;

– Mulher de 28 anos, de Hortolândia. Morreu dia 8 de junho – confirmado;

– Adolescente de 16 anos, de Campinas. Morreu dia 13 de junho – confirmado;

– Mulher de 40 anos, de Hortolândia. Segue internada – em investigação;

Estas cinco pessoas acima frequentaram a Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio.

– Mulher de 38 anos, de Campinas. Segue internada – em investigação. Frequentou evento na mesma fazenda em 3 junho.

