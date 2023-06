Febre maculosa: Campinas investiga suspeita de 6º caso entre pessoas que estiveram em fazenda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 22:16 Compartilhe

A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, foi notificada nesta quarta-feira, 14, de mais um caso suspeito de febre maculosa contraída no município. Agora, são seis casos na cidade – quatro confirmados e dois suspeitos – e quatro óbitos, sendo três com a causa confirmada. O novo caso é de uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que esteve no evento Feijoada do Rosa, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, no dia 27 de maio.

Conforme a pasta municipal, a mulher apresentou sintomas no dia 10 de junho e está internada em um hospital privado de Campinas. O resultado do exame laboratorial ainda não saiu. Na manhã desta quarta-feira, a secretaria havia informado um quinto caso suspeito, de uma mulher que esteve no show do cantor Seu Jorge, na mesma fazenda. Ela foi internada no dia 13 de junho, em Campinas, e ainda aguarda o resultado de exames para confirmação da doença.

Das quatro pessoas que morreram, três – a dentista de 36 anos, moradora da capital, seu namorado, o empresário e piloto de 42 anos, morador de Jundiaí, e uma professora de 28 anos, moradora de Hortolândia – foram vítimas da febre maculosa. O quarto óbito, de uma adolescente de 16 anos, apresentou sintomas da doença, mas ainda tem a causa investigada. Os dois casos de pacientes internados também estão sob investigação. Todos frequentaram a fazenda, que teve os novos eventos suspensos e está fechada por um período de 30 dias.

As ocorrências já caracterizam um surto de febre maculosa e o distrito de Joaquim Egídio é considerado área de risco para a doença. O município de Campinas registrou outros dois óbitos confirmados por febre maculosa este ano, que não estão relacionados com a Santa Margarida. A região de Campinas já tem o maior registro de casos da doença no País.

