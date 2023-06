Febre maculosa: 5º caso da doença foi confirmado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 18:56 Compartilhe

Foi confirmada nesta sexta-feira (16), e divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas (SP), o quinto caso de febre maculosa no município. Trata-se de uma mulher de 38 anos, moradora de Campinas, que segue internada. Ela frequentou a Fazenda Santa Margarida, no Distrito de Joaquim Egídio, em 3 de junho, no show do Seu Jorge. + Febre maculosa: sobe para dez número de casos suspeitos após eventos em fazenda de Campinas

+ Mais dois municípios paulistas têm casos suspeitos de febre maculosa Um sexto caso, de uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia (SP), que aguarda a confirmação de exames de laboratório segue internada.

Comitê Técnico

Em nota, a prefeitura local afirmou que propôs nesta sexta-feira a criação de um comitê técnico com as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para enfrentamento à febre maculosa. O objetivo é discutir ações conjuntas com os gestores dos municípios. Vale destacar que a RMC, com o maior registro de casos no Brasil, é endêmica para a febre maculosa.

