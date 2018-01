Febre amarela: secretário de Saúde do Rio imuniza cariocas no Dia D de vacinação

Os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro participam hoje (27) do Dia D de vacinação contra a febre amarela. A ação foi aberta pelo secretário de estado de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr, às 8h, em um posto móvel montado em uma tenda, no Parque dos Patins, na Lagoa, zona sul da capital. Todos os postos de vacinação do estado estarão abertos até as 17h. A expectativa é aplicar 600 mil doses de vacina.

A intenção da Secretaria de Estado de Saúde, é imunizar cerca de 14 milhões de pessoas em todo o território fluminense contra a febre amarela. A vacinação, que começou no ano passado, já atendeu cerca de 8,1 milhões de pessoas no estado. Dos 5,9 milhões que ainda devem ser imunizados, 4,9 milhões são residentes de municípios onde haverá fracionamento da dose da vacina.

O secretário destacou que em 2017, o Rio foi o estado que mais aplicou as vacinas e a previsão é ampliar ainda mais esse número em 2018. “Temos 26 casos confirmados, com oito óbitos e a gente está fazendo essa mobilização para evitar um número maior de casos no nosso estado”, disse Teixeira Jr, referindo-se ao número de casos ocorridos no ano de 2018.

Ele informou que os postos ficarão abertos até às 17 horas, mas a vacinação continuará a partir de segunda-feira nos postos de saúde. Para os idosos, o secretário recomendou que, antes de se vacinarem, eles devem procurar um médico para verificar se há contraindicações.

O estudante Vinicius Alves Cavalcanti, de 24 anos, é morador de Bangu, na zona oeste, mas aproveitou que estava perto do posto na Lagoa para receber a sua dose. “Mais fácil acesso e mais disponibilidade”, disse logo após receber a dose aplicada pelo próprio secretário.

A comerciante Viviane Assis, que mora na Ilha do Governador, na zona norte, disse que trabalha próximo ao posto montado na Lagoa e resolveu ir até lá. “Lá [na Ilha do Governador] demora de três a cinco horas para se vacinar”, contou também após ser vacinada pelo secretário. “Ele tem mão boa, porque nem doeu”, brincou.

Dia D

O Dia D tem o apoio de 30 unidades do Corpo de Bombeiros e seis da Polícia Militar. Além desses locais, a população pode procurar os postos municipais de saúde, as 29 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do estado, unidades hospitalares da rede estadual, oito tendas montadas pela SES, o Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A secretaria informou que 15 municípios da região metropolitana do Rio passaram a fornecer doses fracionadas da vacina com a antecipação desta campanha, no dia 25, em doses menores. O fracionamento está sendo feito nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. Nos outros municípios do estado são aplicadas as doses do tipo padrão da vacina.

Ao citar agressões e mortes de macacos por espancamento, o secretário Teixeira Jr. alertou mais uma vez a população sobre a importância desses animais na detecção da febre amarela . “O macaco é um sentinela. É muito importante a gente acompanhar as mortes dos macacos, mas não a população matando os macacos, envenenado. Ele é um sinal para a saúde pública do estado. Então gostaria de pedir, fazer um apelo à população para que não mate os macacos porque eles não são os transmissores da doença”, apontou.