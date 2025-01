Febre aftosa: Japão, Coreia do Sul e Grã Bretanha suspendem compras da Alemanha

São Paulo, 15 – O Japão suspendeu temporariamente no último sábado a importação de alguns produtos de origem animal da Alemanha, após a confirmação de um surto de febre aftosa no país, disse em comunicado o Ministério da Agricultura do Japão. A medida vale para produtos de carne, laticínios (excluindo produtos lácteos que tenham sido confirmadamente tratados para inativar o vírus da febre aftosa) e outros produtos originários de animais de casco partido, como sêmen bovino, disse o ministério. A importação de produtos como feno e palha da Alemanha também foi suspensa.

De acordo com o comunicado, a importação de bovinos e suínos vivos e suas carnes da Alemanha já estava suspensa havia algum tempo por causa de outras doenças. Além disso, a importação de ovelhas, cabras, veados vivos e suas carnes não são permitidas há algum tempo, pois as condições de importação ainda não foram estabelecidas entre os dois países.

A agência de notícias alemã DPA disse que a Coreia do Sul suspendeu a importação de carne suína da Alemanha após o surto de febre aftosa. Além disso, afirmou a agência, citando o Ministério da Agricultura da Coreia do Sul, todos os produtos de carne suína da Alemanha que chegaram ao país desde 27 de dezembro serão testados para a febre aftosa.

Na última sexta, a Alemanha confirmou o primeiro caso da doença no país em 37 anos. A infecção pelo vírus foi identificada em um búfalo no distrito de Märkisch-Oderland, em Brandenburgo.

A Grã-Bretanha – composta por Inglaterra, Escócia e País de Gales – também suspendeu nesta semana a importação de alguns produtos vindos da Alemanha, após a confirmação de um surto de febre aftosa no país. A medida vale para bovinos, suínos e ovinos, incluindo animais vivos e carne fresca, além de incluir mercadorias como leite e produtos lácteos e sêmen desses animais, segundo atualização do governo britânico.

Além disso, o governo deve publicar em breve medidas adicionais de segurança para mitigar o risco de febre aftosa, incluindo a restrição de importação comercial de subprodutos de origem animal, feno e palha da Alemanha, segundo o comunicado.