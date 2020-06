Febraban: transações com movimentação financeira no mobile banking crescem 41%

O volume de transações bancárias nos canais móveis (mobile banking, em inglês) com movimentação financeira ultrapassou, pela primeira vez, o do internet banking. A conclusão é da 28ª edição da pesquisa de tecnologia bancária, feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a consultoria Deloitte.

Considerando movimentação financeira, as transações bancárias nos canais móveis tiveram salto de 41% no ano passado frente a 2018, totalizando R$ 4,5 bilhões, conforme pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Deloitte. Por outro lado, no internet banking, houve queda de 2,0%, para R$ 4,2 bilhões, na mesma base de comparação.

De acordo com o diretor setorial de Tecnologia e Automação Bancária da Febraban, Gustavo Fosse, há uma ‘migração natural’ do internet banking para o mobile. “Há uma conveniência em fazer transações no mobile vis a vis o internet banking”, avaliou ele, em coletiva de imprensa, nesta tarde.

O ‘mundo online’ já começa a deixar para trás também os canais mais tradicionais dos bancos. Excluindo saques e depósitos, que só podem ser feitos no ambiente físico, também foi a primeira vez que o internet banking e o mobile banking ultrapassaram o volume de transações financeiras em agências, caixas eletrônicos (ATMs, na sigla em inglês) e centrais de atendimento.

O volume total de transações bancárias somou R$ 89,9 bilhões no ano passado, aumento de 11% frente a 2018. Desse volume, a maior parte foi feita no mobile banking, que respondeu por R$ 39,4 bilhões. De cada dez transações bancárias, mais de seis acontecem pelos meios digitais.

A abertura de contas pelos canais digitais segue em expansão. Conforme a pesquisa da Febraban, foram observados incremento de 66% no mobile banking, para 6,5 milhões, e 121% no internet banking, para 935 mil, em 2019 frente ao ano anterior.

Veja também