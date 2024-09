Fé x Poder: homilia da discórdia

Coluna do Mazzini 20/09/2024 - 8:21 Para compartilhar:

Desde a colonização, a Igreja Católica no País se envolve em constrangimentos na seara política pela opinião dos sacerdotes, de qualquer hierarquia. Nesta semana, mais um episódio. O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) apresentou requerimento na Comissão de Agricultura da Câmara para ouvir o vice-presidente da CNBB, Dom João Justino. Quer que ele explique o teor de sua homilia no Santuário de Anchieta (ES). Recentemente, Dom Justino se manifestou sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Segundo o deputado, da direita, o discurso do clérigo “aponta para preocupante instrumentalização da fé com fins políticos”.

O retorno de Jucá

O ex-senador Romero Jucá está radiante com a perspectiva de voltar ao Senado por Roraima. De trânsito suprapartidário, foi líder de Governos seguidos. As pesquisas em Boa Vista o indicam hoje favorito no Estado. Jucá tem a seu favor as duas vagas abertas na Casa e atuação ainda tímida do senador Hiran Gonçalves (PP-RR) – com mandato até 2030.

Bancada carente do PP quer colo de Lira

Semana passada, boa parte da bancada do Progressistas – mais de 25 membros – se reuniu numa casa na Quadra Interna 13 do Lago Sul em Brasília. O assunto às mesas foi um terço de lamúrias sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e sua sucessão em fevereiro. Muitos desabafos, alguns elogios, mas principalmente nenhuma aliança formal em torno de seu potencial candidato à Presidência, Hugo Motta (Rep-PB). A despeito da caneta poderosa, Lira não tem a bancada fechada com seus projetos. O grupo capitaneado por um ex-ministro do PT pretende cobrar a conta da sua atenção a demandas, ou votar em outro nome.

O deputado em crise existencial

Candidato a prefeito de Montes Claros (MG), o deputado federal Paulo Guedes (PT-MG) passa há anos por curiosa crise existencial. Num registro de candidatura no TSE, ele declarou que nasceu em Manga (MG); e em outra eleição, cravou que foi em São João das Missões (MG). Mas o seu registro escolar cita que ele veio ao mundo em Itacarambi (MG). Em 2014, assinou que tinha educação superior completa, mas recuou para ensino médio completo (2018) e, por fim, superior incompleto (2022). Guedes já se classificou pardo no mesmo TSE, e até o fechamento desta edição era oficialmente indígena.

Do amigo Lula restou essa mágoa

Uma alma ainda ferida na política: Há dias, numa homenagem póstuma ao ex-presidente JK no Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, o ex-ministro Cristovam Buarque – demitido por Lula da Silva por telefone – disse que José Sarney foi o último presidente da República conciliador.

O peso da bancada

Os três potenciais candidatos à Presidência da Câmara estão sendo cobrados pelas bancadas do Centrão para assumirem compromissos com o projeto da anistia aos aloprados que atacaram instituições no famoso 8 de janeiro de 2023. Nenhum deles ainda abraçou a causa, com receio de perder o apoio da bancada petista, com mais de 60 votos.

Busão aqui? Tô fora

Com custos garantidos pela prerrogativa do cargo, congressistas insistem em buscar soluções no exterior. O deputado Abílio Brunini (PL-MT) pediu a realização de visitas da Comissão de Desenvolvimento Urbano, com ônus para a Câmara, às cidades de Stirling (Austrália) e Nanjing (China), para “conhecer o modal Trackless Tram”.

NOS BASTIDORES

Ninguém para o TCU

Arthur Lira avisou a aliados que não vai colocar à mesa de negociação, para sua sucessão, qualquer cargo de ministro do TCU. Não faz promessas que não as possa entregar.

Janones & associados

O deputado André Janones, em sua carteirinha da OAB-MG, cita como endereço do seu escritório de advogado a Câmara dos Deputados, Anexo III, no seu gabinete 580. Falta a placa dos serviços na porta.

Lula atrás de Biden

Lula da Silva estará em Nova York com comitiva de pelo menos 50 pessoas, para a abertura da 79º Assembleia Geral da ONU. O Governo trabalha para confirmar agendas de peso, paralelas ao evento, principalmente um aperto de mão com Joe Biden.

Nas águas de Angra

O apresentador da TV Globo Luciano Huck vendeu seu iate de 130 pés e comprou outro maior, novinho, casco saindo do estaleiro. A embarcação vai estrear nas águas de Angra dos Reis no próximo verão.