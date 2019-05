FCA e Renault estão em conversas avançadas sobre parceria

SÃO PAULO, 26 MAI (ANSA) – A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) estaria em negociações avançadas para se tornar parte do grupo Renault-Nissan-Mitsubishi, de acordo com o jornal “Financial Times”. A agência de notícias Bloomberg publicou que o anúncio pode ser feito a qualquer momento e que a operação prevê uma troca acionária. O conselho administrativo da Renault foi convocado para uma reunião na manhã de segunda-feira (27) para discutir a possível entrada da FCA no grupo. (ANSA)