FCA e PSA aprovam fusão e criação da Stellantis

TURIM, 4 JAN (ANSA) – Os acionistas da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) aprovaram a fusão com a francesa PSA nesta segunda-feira (04) com 99,1% dos votos favoráveis. A decisão da assembleia geral veio horas após os franceses também liberarem a união, com 99,85%, de aprovação.

Com isso, os dois grupos automobilísticos deram luz verde para a criação da Stellantis, a nova união que se torna a quarta maior empresa do setor no mundo em nível de produção.

Durante a reunião, o presidente da FCA, John Elkann, destacou que a união entre as duas marcas “é um novo passo corajoso” no futuro.

“Queremos ter um papel de primeiro plano na próxima década, que redefinirá a mobilidade, assim como fizeram nossos pais fundadores com grande energia nos anos pioneiros. A próxima década redefinirá a mobilidade. Nós pretendemos ter um papel determinante na construção desse novo futuro, e foi essa a ambição em nos unir”, ressaltou Elkann.

Segundo o líder da FCA, que será o presidente do conselho de administração da Stellantis, a empresa “aumentou em cinco vezes o valor do Grupo Fiat” nos últimos 10 anos e destacou a transformação da marca. “Essa renovação não trouxe apenas a criação da FCA, mas também a constituição da CNH Industrial, Gedi, Ferrari e Magnetti Marelli como empresas independentes”, pontuou.

Já durante a assembleia geral da PSA, o futuro CEO da Stellantis, Carlos Tavares, ressaltou que a união das duas empresas “terá um portfólio de 14 marcas absolutamente fabulosas” e que a servirá para responder “aos desafios maiores” da indústria automobilística nos próximos anos.

A fusão da FCA e da PSA foi liberada pela Comissão Europeia em 21 de dezembro do ano passado “condicionada ao pleno cumprimento de um pacote de compromissos apresentados pelas empresas”.

A companhia reunirá as marcas Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Maserati, Jeep, Ram, Lancia, Abarth, Citroën, Vauxhall e DS Automobiles. (ANSA).

