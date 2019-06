FCA assina acordos com Enel e Engie para carros elétricos

TURIM, 14 JUN (ANSA) – A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fechou dois acordos para o desenvolvimento de soluções voltadas para carros elétricos e híbridos, aposta do grupo para os próximos anos.

Os pactos foram firmados com a estatal italiana de energia Enel, que colaborará com a FCA na Itália, na Espanha e em Portugal, e com a francesa Engie, que atuará com o grupo automotivo em outros 14 países europeus.

O principal objetivo dos acordos é oferecer soluções de recarga públicas e privadas para apoiar a venda da futura gama de carros elétricos da FCA, como o Fiat 500 a bateria e o Jeep Renegade híbrido.

A iniciativa também prevê o estudo de novas tecnologias para reduzir o custo de veículos elétricos. Ao longo dos próximos dois anos, a FCA instalará na Itália cerca de 700 pontos de recarga em empresas, centros de pesquisa e estacionamentos, com a marca Enel X.

“Estamos criando um ecossistema de parcerias, produtos e serviços em diversos mercados para satisfazer e superar as expectativas de nossos clientes em termos de veículos eletrificados”, disse o CEO do grupo automotivo, Mike Manley.

A FCA pretende oferecer aos clientes a possibilidade de instalar pontos de recarga em suas casas e criar aplicativos para localizar locais de “reabastecimento” públicos.

O desenvolvimento de carros elétricos era um dos pilares da oferta de fusão feita pela Fiat Chrysler à Renault, mas a proposta foi retirada após um pedido de adiamento do governo da França, que tem 15% das ações da maior montadora do país. (ANSA)