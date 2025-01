​​FBI vai à casa de Ben Affleck durante incêndios de Los Angeles

Agentes do FBI foram vistos na entrada da mansão do ator Ben Affleck, 52 anos, no momento em que incêndios atingem a cidade de Los Angeles, onde também fica a propriedade do astro hollywoodiano. Os registros do momento foram divulgados e noticiados pelo jornal Daily Mail.

Segundo o tabloide britânico, os agentes teriam realizado a visita na tarde do último domingo, 12, mas não encontraram o ator em casa. Ainda de acordo com a publicação, entre os agentes estavam representantes do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. Eles teriam ficado em frente à propriedade por alguns minutos, batido na porta e tocado no interfone, mas tiveram retorno.

O imóvel de Affleck fica localizado em uma das áreas mais afetadas pelos fogos que atingem o estado da Califórnia, mas ele não foi atingido,

O Daily Mail divulgou, também, ter entrado em contato com os representantes oficiais do ator, mas eles não se pronunciaram sobre o tema.

A mansão de Affleck está avaliada em US$ 20,5 milhões, o equivalente a cerca de R$ 125 milhões.

Segundo a imprensa americana, Ben Affleck teria ido se hospedar na casa de Jennifer Garner, mãe dos três filhos do ator e com quem ele foi casado de 2005 a 2018.