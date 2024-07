FBI diz ter identificado autor de atentado contra Trump; homem também teria explosivos

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 14/07/2024 - 15:31 Para compartilhar:

Homem de 20 anos portava rifle e também teria explosivos, segundo a imprensa americana. Ele foi morto, e motivação para ataque ainda não é conhecida. Horas após ser ferido, republicano parece estar bem de saúde.O FBI afirmou neste domingo (17/08) ter identificado o autor do disparo que feriu no dia anterior o ex-presidente Donald Trump como um homem branco, de 20 anos, originário da Pensilvânia. Ele foi morto.

Trata-se de Thomas Mattew C*, morador de Bethel Park, distrito a cerca de 70 quilômetros do local do atentado e localizado na Pensilvânia, mesmo estado onde foi realizado o comício em que Trump foi atacado e sofreu um ferimento na orelha direita.

O escritório do FBI em Pittsburgh confirmou ainda neste sábado que Trump, 78, sofreu uma "tentativa de assassinato". A informação foi dada em uma entrevista coletiva por Kevin Rojek, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI na cidade. Ele pediu ajuda dos moradores para coletar dados sobre o caso.

Motivação do crime ainda é desconhecida; homem também teria explosivos

Ainda não se sabe quais seriam as motivações do suposto atirador, nem se ele era um "lobo solitário" – ou seja, se agiu sozinho – ou tinha cúmplices.

A rede de televisão CNN informa que quando os agentes chegaram ao homem, ele estava deitado no telhado de onde teria disparado os tiros. Ele não tinha nenhum documento consigo, o que dificultou sua identificação por horas. As autoridades informaram que coletaram amostras de DNA para identificá-lo.

Em imagens que mostram os policiais chegando ao telhado onde o homem estava deitado, a 150 metros do palanque onde Trump discursava, é possível ver que ele vestia roupas de camuflagem cinza.

A mídia local de Pittsburgh, WTAE, informou que ele usou um rifle do tipo AR-15 e disparou oito tiros antes de ser alvejado e morto pelos agentes do Serviço Secreto. Segundo a imprensa americana, o suspeito também carregava explosivos em seu carro, que estava estacionado próximo ao comício.

Um morto na plateia, dois feridos gravemente

Segundo as autoridades americanas, o suspeito matou um participante do comício, feriu Trump na orelha direita e deixou outros dois gravemente feridos na plateia.

O homem que morreu era o bombeiro e pai de família Corey Comperatore. Apoiador de Trump, ele teria protegido a família com o próprio corpo, segundo o governador da Pensivlânia, Josh Shapiro.

"O ódio por um homem tirou a vida do homem que nós mais amávamos", afirmou a irmã da vítima a veículos americanos. "Vimos ele morrer no noticiário."

"Bala perfurou parte superior de minha orelha"

Em vídeos que registravam o comício é possível ouvir os estampidos, e depois Trump levando a mão à orelha. Na sequência, vários apoiadores que estavam atrás do ex-presidente se abaixaram e gritaram. Agentes se lançaram sobre Trump e, após verificar seu estado, o retiraram do palanque segundos depois e o escoltaram até um veículo.

Ao se reerguer no palanque antes de deixar o local, Trump parecia ter um pouco de sangue na orelha direita, na bochecha e nas mãos. Ele levantou o punho nesse momento, geticulando para seus apoiadores.

"Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior de minha orelha direita", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social. "É incrível que um ato assim possa ocorrer em nosso país", acrescentou.

Trump reaparece em público aparentando estar bem

Poucas horas depois, Trump apareceu aparentando bom estado de saúde. Imagens divulgadas pela rede de televisão Fox News mostram o ex-presidente descendo de seu avião particular ao chegar depois da meia-noite deste domingo no aeroporto de Newark, no estado de Nova Jersey.

Usando um terno azul e sem gravata, Trump desceu os degraus da aeronave sem qualquer ajuda, caminhou com normalidade e acenou para algumas pessoas na pista.

Ele presumivelmente seguiu para a Trump Tower, edifício em Manhattan onde tem um de seus endereços.

Logo após ser alvo do ataque, Trump foi levado às pressas para um hospital, cujos detalhes não foram divulgados, mas provavelmente na cidade de Pittsburgh, que é a cidade mais próxima da pequena e rural Butler, onde ocorreu o ataque.

Ele ficou no hospital por apenas algumas horas e, depois, uma caravana de veículos escoltada pela Polícia Estadual da Pensilvânia foi vista a caminho do aeroporto local para que Trump embarcasse em seu avião.

Não se sabe se o político terá alguma atividade neste domingo ou se vai descansar, mas sua equipe de campanha já confirmou que ele é esperado na segunda-feira na convenção do Partido Republicano em Milwaukee, onde a legenda deve formalizar sua candidatura para as eleições presidenciais de novembro.

* A DW não divulga o nome completo de suspeitos, em conformidade com o código de imprensa alemão.

