FBI diz que autor do ataque a Trump agiu sozinho e que arma terá sido comprada pelo pai

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 0:47 Para compartilhar:

O FBI, o Departamento Federal de Investigação norte-americano, avança que o autor doataque contra Trump agiu sozinho e garante que não há motivos para alarme em relação à segurança pública. A arma utilizada para o tiroteio, é adiantado, foi adquirida legalmente e terá mesmo sido comprada pelo pai do jovem de 20 anos.

Em declarações prestadas sete domingo, o FBI garante que aplicou todas as suas forças na investigação ao ataque no comício de Donald Trump, na Pensilvânia, e que as forças especialistas em explosivos neutralizaram o equipamento que o atirador tinha no carro. O FBI está, contudo, atento a potenciais ameaças na convenção republicana, que arranca esta segunda-feira.

Estão a ser analisadas tanto as hipóteses de atentado terrorista como de tentativa de assassinato.

Ainda não foi identificada a ligação do atirador, Thomas Mathew Crooks, a qualquer ideologia e também não houve ainda quaisquer indicações de que este sofreria de problemas de saúde mental.

Os investigadores estão agora a rever as contas de Thomas Crooks nas redes sociais, assim como a analisar provas de ADN e a arma utilizada.

Vários tiros foram disparados durante um comício de Donald Trump, este sábado, em Butler, na Pensilvânia. Os Serviços Secretos confirmaram a existência de uma vítima mortal entre as pessoas que estavam na assistência. Também o atirador foi morto. Duas outras pessoas ficaram feridas com gravidade.

Donald Trump também foi atingido por um dos disparos, tendo sido visto com sangue a escorrer de uma orelha. O candidato republicano encontra-se, contudo, a salvo.