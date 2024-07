FBI diz que autor do ataque a Trump agiu sozinho e que arma foi comprada pelo pai

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 0:47 Para compartilhar:

O FBI disse no domingo (14) que os investigadores ainda não identificaram nenhuma ideologia que alimentasse o atirador que atirou no ex-presidente Donald Trump em um comício de campanha lotado, e eles acreditam que ele executou a terrível tentativa de assassinato sozinho.

O atirador foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, um excelente aluno de matemática no ensino médio que trabalhava como funcionário de uma casa de repouso.

Segundos depois de abrir fogo do telhado, do lado de fora do perímetro de segurança do comício, na noite de sábado, usando um rifle AR comprado legalmente por seu pai, ele foi mortalmente baleado pelo Serviço Secreto, disseram as autoridades.

“Neste momento, as informações que temos indicam que o atirador agiu sozinho e que não há preocupações com a segurança pública no momento”, disse o agente especial do FBI encarregado Kevin Rojek. “No momento, não identificamos uma ideologia associada ao sujeito, mas quero lembrar a todos que ainda estamos muito no começo desta investigação.”

As autoridades disseram que não chegaram a nenhuma conclusão final e ainda estão investigando Crooks para ver se alguém ajudou em seu plano violento.

O ferimento de um ex-presidente e provável candidato no evento ao ar livre em Butler, Pensilvânia, chocou a nação e trouxe apelos por uma retórica política mais calma na véspera da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee. Também gerou perguntas significativas sobre quais falhas de segurança permitiram que o atirador subisse no telhado sem ser detectado.

Na Casa Branca, o presidente Biden prometeu que todas as medidas seriam tomadas para chegar ao fundo do ataque e pediu ao público que desse tempo ao FBI para investigar adequadamente antes de chegar a conclusões.

Falando do Salão Oval na noite de domingo, Biden disse que o país precisa “baixar a temperatura… A política nunca deve ser um campo de batalha literal ou, Deus nos livre, um campo de matança literal”.

Embora as autoridades não tenham dado detalhes sobre os ferimentos de Trump, o ex-presidente disse em uma publicação no Truth Social que foi “baleado com uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita”.

As balas que erraram Trump ainda se mostraram mortais. Um espectador foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos no ataque.

Rojek identificou a arma de fogo usada no ataque como um rifle estilo AR com câmara de 5,56 mm, um calibre comum para tais armas. A família do atirador, disse o FBI, está cooperando com os investigadores. Outros policiais disseram que a arma ajudou os investigadores a identificar o atirador morto depois que agentes rapidamente rastrearam a papelada de compra da arma.

Durante uma busca em um veículo usado pelo atirador, os agentes encontraram um suposto dispositivo explosivo “rudimentar”, disseram as autoridades. “Apreendemos o dispositivo, o tornamos seguro e também estamos no processo de analisá-lo mais a fundo”, disse Rojek. Em uma atualização posterior, o FBI disse que dispositivos suspeitos foram encontrados em sua casa e veículo, e ambos foram tornados seguros por técnicos em bombas.

Autoridades do FBI disseram que revisaram algumas das comunicações eletrônicas recentes do atirador e esperam que seu celular forneça mais evidências desse tipo.