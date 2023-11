FBI descarta terrorismo em explosão na fronteira com Canadá

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2023 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 NOV (ANSA) – O FBI descartou a hipótese de terrorismo na explosão de um carro em uma ponte na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, incidente que matou dois ocupantes do automóvel.

O episódio ocorreu na Rainbow Bridge, nas Cataratas do Niágara, região muito procurada por turistas, na última quarta-feira (22). “Uma busca no local não revelou material explosivo e não foi identificado qualquer nexo com o terrorismo”, diz um comunicado da polícia federal americana.

O caso é tratado como acidente de trânsito, e o carro trafegava em alta velocidade até se chocar contra uma barreira.

Os postos de fronteira entre EUA e Canadá na região chegaram a ser fechados devido a suspeitas de uma ação terrorista. (ANSA).

